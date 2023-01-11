تأجيل جلسة اختيار الرئيس.. وفاة مسؤول سابق تعمق أزمة لبنان| تفاصيل

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، التي كانت مقررة غدا الخميس.

وحدد بري الخميس الموافق 19 يناير الجاري موعدا للجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس في المنصب الشاغر منذ نوفمبر الماضي، وذلك حدادا على وفاة رئيس المجلس السابق حسين الحسيني الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال بري في بيان أصدره اليوم، إنه "فقداناً لدولة الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم (غد) الخميس إلى الخميس 19 يناير 2023، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

ونعى بري الرئيس السابق للمجلس حسين الحسيني، مؤكدا أنه "كان قامة وطنية من قاماته التي نذرت كل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية".

ونعى برلمانيون وسياسيون الراحل، رئيس البرلمان السابق، كما أعلنت حكومة تصريف الأعمال الحداد الرسمي، لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، وتنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، حدادا على الحسيني.

وعقد البرلمان اللبناني منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر عشر جلسات باءت كلها بالفشل، بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين، على الأسماء المطروحة لشغل كرسي الرئاسة في قصر بعبدا.