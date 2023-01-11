شكري يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم /الأربعاء/ إلى الرياض، للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزيرى الخارجية، والمقرر عقده غدا بالعاصمة السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - فى بيان صحفى- أن انعقاد لجنة التشاور السياسي المصرية - السعودية بشكل دوري يعكس حرص الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007.