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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلي، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين "شقيقين"، لاتهامها بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة كفر شكر .

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8280 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 2664 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "راجح ع ا"، 19 سنة، عامل، و"زياد ع ا"، 18 سنة، عامل، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاملين لممارستهما نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وأمرت النيابة بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين. 

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