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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتابته حالة هياج..تفاصيل قتل طالب بكلية الحقوق لـ شقيقه وإصابة والدته بالقليوبية|شاهد

مكان الواقعة
مكان الواقعة

سادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة عزبة الناموس بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية بعد قيام طالب جامعي بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقيه الصغيرين وبات الحديث الأهم الذي يدور بين الجميع هو الواقعة وظروفها وملابساتها خاصة عنصر المفاجأة فيها.

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شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

من ناحية اخرى أخرى كشف شهود عيان ان المتهم كان فى احدى المصحات للعلاج من المرض النفسى وارسل والده شقيقه القتيل إليه لاحضاره حتى يؤدى الامتحان بكلية الحقوق وعقب عودته للمنزل تشاجر معهم وانهال على شقيقه بالسكين أضاف شهود العيان ان المتهم دائما محجوز فى المصحات للعلاج وأن والده كان يهتم بعلاجة حتى يشفى وأن والده أودعه بمصحة للعلاج وأنفق عليه مبالغ كثيرة ولكنه لم يشفى . 
وأشاروا إلى أن الأسرة تتمتع بسيرة طيبة في المنطقة ووالدتهما تعمل ممرضة وحسنة السير والسلوك، ووالده من الاشخاص المحترمين ، كما أن القتيل كان يدرس ويلعب الكرة في أحد مراكز الشباب والمتهم والمجني عليه كانا يصليان الفروض بالمسجد وحدثت للمتهم حالة هياج قتل فيها شقيقه وشرع في قتل والدته وأشقائه الصغار، وتم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى، والأب صاحب معرض سيارات.

المتهم ارتكب الواقعة دون أى مقدمات

فيما كشفت التحريات والتحقيقات أن الأسرة انتقلت للعيش في المنزل محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وفوجئ الأهالى بالمتهم يرتكب الواقعة دون أى مبرر خلال حالة هياج انتابته بسبب مرضه النفسي حيث قام بقتل شقيقه ومحاولة قتل والدته وأشقائه الصغار، والفرار بسيارة الأسرة، ولكن أجهزة الأمن نجحت في ضبطه.

النيابة تصرح بدفن جثة القتيل

من جانبها أنهت جهات التحقيق معاينة مكان الجريمة حيث توجه فريق التحقيق للمنطقة وعاين الجثة قبل نقلها لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وصرحت بالدفن وطلب تقرير الطب الشرعي ومناقشة شهود العيان والاستماع للجيران حول الواقعة وملابساتها وتكليف أجهزة الأمن بإعداد التحريات اللازمة.
وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم إخطارا من مركز القناطر الخيرية بوجود جثة و3 مصابين منهم سيدة وطفلين وانتقل المقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث المركز تبين أن المتوفي يدعى "علي ج " 22 سنة تم قتله على يد شقيقه"  محمد ج " طالب بكلية الحقوق ببنها الفرقة الثالثة بسلاح أبيض سكين وأصاب المتهم الأم وهي "صفاء ع" ممرضة وطفلين آخرين تبين إصابتهم إصابات خفيفة جرى نقلهم الى مستشفى قليوب.

ضبط المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات

أوضحت التحريات الأولية أن المتهم مختل عقليا ويعالج من اثار المرض النفسي والإدمان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة وجري نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي ، وعرض المتهم على لجنة للطب النفسي لبيان حالته وقت وقوع الجريمة.

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القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية طالب جامعى محاولة قتل منطقة عزبة الناموس

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