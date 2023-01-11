رامي صبري يطرح أغنية "فاكر نفسك هدية"

طرح الفنان رامي صبري، اغنيته الجديدة التي تحمل اسم “فاكر نفسك هدية” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وروج رامي صبري للأغنية، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” حيث علق قائلاً: "الأغنية الثامنة والأخيرة ( فاكر نفسك هدية ) من ألبوم معايا هتبدع …اسمعوها دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية .. اللينك في البايو“.

يذكر أن المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد حلا ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وأشار رامي صبري، إلي أن الزواج يسهل الأمور على الأزواج مثلما يعطل الأمور عليهم أيضا في حال صعوبة الزوجة.

وعن زوجته قال رامي صبري: "ست من أجدع الستات اللي شفتهم بجد، وهي سند حقيقي في الحياة".