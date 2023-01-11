أذربيجان تعين أول سفير لها في إسرائيل

عينت دولة أذربيجان أول سفير لها على الإطلاق لدى إسرائيل، اليوم "الأربعاء"، متجاهلة تصاعد الأزمة و التوتر بين إسرائيل وجارتها إيران، وفقا لوكالة “رويترز”.

و أختارت أذربيجان تعيين مختار محمدوف سفيرا للدولة لدي إسرائيل، وشغل محمدوف عدة مناصب في الخارجية الأذربيجانية.

وتعد إسرائيل داعمًا عسكريًا لأذربيجان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأييدها الدبلوماسي لباكو في نزاعها مع أرمينيا.

علي الجانب المقابل تقدم أذربيجان نحو 40 في المئة من واردات النفط بإسرائيل، وتجاهلت أذربيجان حدة التوتر المتصاعد بين إسرائيل و جارتها إيران.