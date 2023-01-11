عضو بـ الكونجرس يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لـ إسرائيل

طالبت عضوة الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقف المساعدات المالية الأمريكية لـ إسرائيل.

وطالبت عضوة الكونجرس الأمريكية، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل، خاصة في ظل تولي حكومة بعض أعضائها من اليمين المتطرف في تل أبيب.

وقالت طليب، في خطاب لها في جلسة للكونجرس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الدعم غير المشروط لحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية.

يذكر أن طليب قد نشرت في الرابع من الشهر الجاري تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى إحصائية فلسطينية للعام الماضي، باعتباره العام الأكثر دموية، خاصة في ظل مقتل 200 مواطنا فلسطينيا بينهم 50 طفلا.

وأشارت عضوة الكونجرس الأمريكي عن ولاية ميشيجان، إلى جرح وإصابة آلاف آخرين وهدم ما يزيد على 800 منزل فلسطيني.