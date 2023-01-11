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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. الشلل يصيب قطاع البترول بسبب إضراب العاملين

تونس علم
تونس علم

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بتونس  منظوريه بمراكز الإنتاج بشركة sodeps البترولية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل أيام 23 و24 و25 يناير 2023 وذلك بسبب رفض المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الموافقة على التسميات المقدمة من الإدارة العامة للشركة طبقا للهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة وتعطيل تنفيذ مشاريع الاستغلال والتطوير المبرمجة لسنة 2022 وتعطيل مشروع التعاقد مع شركة تأمين على المرض.

وكان قد ، قرر الاتّحاد تأجيل إضراب أعوان الإعاشة والتموين بحضيرة steg البرمة والكامور بصحراء الجهة المزمع تنفيذه أيام 10 و11 و12 يناير  2023 إلى يوم 10 فبراير  2023 وذلك إثر جلسة للجنة الجهوية للتصالح انعقدت بمقر ولاية تطاوين تحت إشراف المعتمد الأول محمد الحبيب الشريف وبحضور ممثلي الشركة والطرف الإجتماعي مٌمثَّلا في أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وأعضاء النقابة الأساسية لأعوان الشركة بالإضافة إلى ممثّل الإتّحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس  . 

 

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