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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: سننشر أسلحة نووية تكتيكية في حال تصاعدت استفزازات الجارة الشمالية

صدى البلد

 أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في حال تصاعدت الاستفزازات الكورية الشمالية.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الرئيس الكوري الجنوبي أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع ضم وزيري الخارجية والدفاع الكوريين لبحث التطورات الخاصة بزيادة اليابان مؤخرا لميزانية الدفاع لديها وإدارجها مفهوم "الضربات المضادة" في وثائقها الأمنية المنقحة.


وأشار يول إلى "إنه من الصعب إيقاف مساعي اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تصاعد التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية".


وشدد يول على ضرورة الرد بحزم على الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى ان العنصر الأهم في نظام الردع "ثلاثي المحاور" هو المحور المسمى بنظام العقوبات والانتقام الشامل الكوري، وهي خطة عملياتية تستهدف التخلص من القيادة الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.


وأضاف أنه تجرى حاليا مناقشات حول تبادل المعلومات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحول التخطيط والتنفيذ المشترك.

 

الرئيس الكوري الجنوبي يونهاب

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