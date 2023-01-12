تعطيل الامتحانات في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية اليوم

أصدرت محافظة الاسكندرية بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية، فقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات في المدارس اليوم الخميس 12 يناير 2023.

وقال البيان : إن قرار تعطيل الامتحانات في المدارس اليوم ، يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وشدد البيان على أنه من المقرر أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.



وبالاضافة لقرار تعطيل الامتحانات في المدارس اليوم، أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير .

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.



وكانت قد أصدرت مديريات التربية و التعليم ، تعليمات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات نصف العام 2023، لصفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

حيث شددت مديريات التربية والتعليم، على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

كما اكدت مديريات التربية والتعليم على :

الا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.

أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.

كل مقدر قرين السؤال المسند إليه تقديره.

أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.

التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.

مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

ضرورة التأكد من أن نسبة ۱٠ % قد تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.

عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.

إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.