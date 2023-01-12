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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرة مدرسة توزع «مصاصة» في لجان امتحانات 6 ابتدائي| صور

مديرة مدرسة توزيع
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات

فوجئ تلاميذ الصف السادس الابتدائي في مدرسة مصطفى كامل التابعة لإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، بمديرة المدرسة “حنان حسن” توزع عليهم “مصاصة” في لجان امتحانات نصف العام 2023.

جاء ذلك خلال قيام حنان حسن، مديرمدرسة مصطفى كامل التابعة لإدارة الزاوية التعليمية، بالمرور على اللجان للاطمئنان على سير امتحانات نصف العام 2023، مؤكدةً أن سبب حرصها على توزيع “المصاصة” في اللجان اليوم هو مكأفأة الطلبة المتميزين.

امتحانات نصف العام 2023

وكانت مديريات التربية و التعليم، أصدرت تعليمات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات نصف العام 2023، لصفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشددت مديريات التربية والتعليم، على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة. 

وأكدت مديريات التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالآتي: 

  • ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.
  • أن يكتب محضرا للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.
  • كل مقدر قرين السؤال المسند إليه تقديره.
  • أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.
  • التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.
  • عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم جميع كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.
  • يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
  • تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.
  • مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.
  • وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
  • ضرورة التأكد من أن نسبة 10% قد تمت مراجعتها من قبل الموجهين، وذلك قبل إعلان النتائج.
  • عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.
  • إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.

مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
مديرة مدرسة توزيع مصاصة في لجان الامتحانات
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