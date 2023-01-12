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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير تركيا الجديد بتل أبيب: أنقرة لم تكن ضد قيام دولة إسرائيل

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل

قال سفير تركيا، خلال تقديمه أوراق اعتماده في تل أبيب، اليوم الخميس، أن تركيا أول من اعترفت بقيام دولة إسرائيل في المنطقة.

وأضاف سفير أنقرة الجديد بتل أبيب، أن 100 ألف من اليهود الأتراك يعيشون في إسرائيل وهم جسر بين إسرائيل وتركيا.

وأشار السفير التركي، الى أن أنقرة لم تكن ضد قيام دولة إسرائيل، لافتا إلى أنه سيتم رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إيريت ليليان، وهي دبلوماسية كبيرة لعبت دورا رئيسيا في المصالحة بين إسرائيل وتركيا، ستشغل منصب السفيرة المقبلة لدى تركيا.

وتعتبر ليليان هي القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ فبراير 2021، وخلال هذه الفترة تحرك الجانبان نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.

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