محافظ أسوان يتابع تنفيذ التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بحضور فعاليات التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل بمرسى الأعقاب (طيبة 8 ) ، والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان التابع لشركة "بتروسيف" .

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات البيئة والمراسى بالمحافظة ، وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية ، وهيئة الرى والصرف ، بالإضافة إلى ممثلى الهيئة المصرية العامة للبترول ، وممثل الشركة من المركز الرئيسى وذلك فى إطار التعاون المتواصل بين وزارة البترول ومحافظة أسوان فى مجال الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة بنهر النيل .

التجربة العملية

التجربة العملية لمكافحة التلوث بأسوان

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن تنفيذ التجربة العملية بشكل سنوى يأتى متواكباً مع سياسة الدولة فى تكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من كافة التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطرها .

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه التجارب العملية فى نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث مما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأن التجربة العملية شهدت مشاركة فعالة من مراكز الغردقة والسويس والتبين وأسيوط حيث تم خلال التجربة فرض سيناريو وهمى من حدوث تسريب بقعة من الديزل فى النيل تقدر بـ 3.5 م3 أمام مقر شرطة المسطحات مجهولة المصدر متجه شمالاً مع التيار .

مكافحة التلوث

التجربة العملية لمكافحة التلوث بأسوان

وقال بأنه تم وضع إستراتيجية للمكافحة فى ثلاث مواقع حيث يشمل الموقع الأول تأمين موقع محطة مياه بهريف 2 وذلك 25 عن طريق متر من الحواجز الماصة للزيت ، فيما يشمل الثانى موقع الإسترجاع أمام مركز المكافحة ، وتم فرد 200 متر حواجز مطاطية ومنظومة إسترجاع ميكانيكية وخزان عائم لإستقبال المخلفات السائلة ، بينما تضمن الموقع الثالث الشاطئ بشاطئ المغارة حيث تم عمل مكافحة شاطئية يدوية للبقع الزيتية المنتشرة على الشاطئ .

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق والذى كان على رأس وفد دبلوماسى من القنصلية للتهنئة بحصول اللواء أشرف عطية على جائزة أفضل محافظ فى العالم العربى ، وأيضاً بمناسبة عيد أسوان القومى وذلك فى حضور الوزير المفوض أحمد خليفة ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، ودينا إبراهيم منسق العلاقات الدولية ، فى إطار الحرص على دعم العلاقات الأخوية المصرية السودانية .