اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي من أجل مشاركة لاعبه محمد الضاوي كريستو مع نسور قرطاج، في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وذكر موقع “فوتبول تونسيان”، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل الحصول على موافقته لمشاركة كريستو مع منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وأضاف الموقع، أنه من المتوقع أن يرفض الأهلي طلب الاتحاد التونسي لتجنب تعرض اللاعب للإرهاق، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل بالمغرب.

وكان النادي الأهلي، تعاقد مع محمد الضاوي كريستو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من النجم الساحلي.