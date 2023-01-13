منعهم من الرقص بالأسلحة .. مصرع شاب فى مشاجرة خلال حفل عرس بشبرا الخيمة بالقليوبية

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة مع آخرين خلال عرس إحدى جيرانه بشبرا الخيمة بالقليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال المستشفى المدعو محمود. ا، 20 عامًا، إثر إصابته بطعن نافذ بالصدر أودى بحياته فور وصوله المستشفى.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين خلال عرس جيران المجني عليه ومحاولته منعهم بالرقص باستخدام الأسلحة البيضاء، فطعنوه بمطواة أودت بحياته وتحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.