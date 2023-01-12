السعودية.. تطبيق جديد لخدمة ضيوف الرحمن

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق "مبرور" ضمن مبادرات الرئاسة العامة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج2023".

ويعد ذلك ضمن المبادرات الرقمية السعودية لخدمة الحاج والمعتمر بـ 15 لغة حيّة، وخدمات متنوعة.



وأكد السند أن التطبيق يعد خدمة متميزة ومنتجاً جديداً من الخدمات الرقمية الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن مبادراتها في مشروع التوعية التفاعلية "مبرور".

وأشار إلى أن الرئاسة لها مشاركات عديدة في مجال الحج والعمرة والزيارة واستثمار التقنية في المجال التوعوي والتوجيه.