طرح "فين الضحكة" لـ كريم محمود عبد العزيز وعبد الباسط حمودة

طرحت الأن على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "فين الضحكة" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد “شلبى”.

وتجمع لأول مرة، النجم كريم محمود عبد العزيز مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، ويذكر أن هذا الثلاثى يجتمع مرة أخرى مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "الغزالة رايقة" أغنية فيلم "من أجل زيكو".



يعرض حاليا بدور العرض فيلم "شلبي" ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز وروبي ومحمود حافظ ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.

ومن المعروف أن الفنان كريم محمود عبد العزيز كان قد طرح برومو أغنيته الجديدة "فين الضحكة" والتى يقدمها مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الصور الشهير إنستجرام ونشر كواليس العمل الذى جمعه مع عبد الباسط حمودة داخل ستديو الصوت وعلق عليه قائلا: فين الضحكة النهاردة من فيلم شلبي.