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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

الرصد القادم بعد 50 ألف سنة|البحوث الفلكية عن ظهور المذنب الأخضر في سماء مصر

المذنب الاخضر
المذنب الاخضر

أعلن  الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدأ مرصد القطامية الفلكى في رصد المذنب الأخضر (C / 2022 E3) اليوم فجرا الموافق 12 يناير 2023 أثناء أقرب نقطة له من الشمس.

وأوضح المعهد أن هذا المذنب النادر والمسمى "المذنب الأخضر"  C/2022 E3 (ZTF) يزور الأرض مرة كل 50 الف عام و يتميز بإنبعاث غازات تميل للون الأخضر عند إقترابه من الشمس، لذا سمى بالمذنب الأخضر، و الجدير بالذكر ان مذنب هالى الشهير يزور الأرض مرة كل 76 عاما فقط.

ومن جانبه قال الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بانه تم اكتشاف المذنب ( C / 2022 E3 (ZTF))  في الثاني من مارس 2022 من قبل علماء الفلك Bryce Bolin وFrank Masci باستخدام نظام المسح Zwicky Transient Facility (ZTF) عند لمعان ظاهري قدره 17، على بعد 640 مليون كيلومتر من الشمس، ويكمل المذنب دورته حول الشمس كل 50 ألف سنه. 

وطبقا للحسابات الفلكية يصل المذنب إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة الي الشمس) على مسافة 166 مليون كيلومتر في فجر الثاني عشر من يناير 2023 عند زاوية مطلع مستقيم 15h 48m 15s وزاوية ارتفاع +38 درجة 26 دقيقة 15 ثانية ولمعان ظاهري قدره 6.8 دراجات وزاوية طور 60.5 وزاوية استطاله قدراها 79.9 درجة.  

وسوف يصل المذنب الي أقرب نقطة للأرض في الأول من فبراير 2023، على مسافة 42 مليون كيلومتر، عند لمعان ظاهري 6 دراجات داخل كوكبة Camelopardalis ليظهر للعين المجردة في الاماكن المظلمة بعيد عن إضاءة المدن علي شكل قطعة سحابة صغيرة جدا لونها اخضر، وسوف يقترن بكوكب المريخ بمقدار 1.5 درجة في الحادي عشر من فبراير 2023.

بينما أكد الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بأنه ستستمر رؤية المذنب و رصده من مرصد القطامية الفلكى حتى 1 فبراير المقبل و يمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل فى الأيام القادمة بإستخدام المناظير الفلكية المختلفة لهواة الفلك  .

المذنب الأخضر الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد القطامية الفلكي أقرب نقطة له من الشمس Jobs Education

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