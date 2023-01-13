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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

الدراسات العليا
الدراسات العليا

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد. 

وتقدم الطلبات بإسم  الدكتورة جالة محمود العزب عميد المعهد إعتباراً من ١٥-١-٢٠٢٣  وحتى ٩-٢-٢٠٢٣.

الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية.

٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية.

٣- أصل شهادة الميلاد.

٤- عدد ٤ صور شخصية.

٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور.

٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين اسبوعيا على الاقل.

وعلي جانب آخر أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة وكلياتها في الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

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