عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مسابقة أفضل مشروع تنموي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم فى مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات الدورة الثانية2022-2023 .

مسابقة أفضل مشروع تنموى فى أحد الموضوعات التالية:

التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمرأة

المشروعات الصديقة للبيئة

دعم المنظومة الصحية

ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد و تحسين الخدمات العامة.


جامعة القاهرة

أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذي تؤديه جامعة القاهرة وكلياتها في الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

المجلس الاعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن نتائج التحقيق في ملف تعطل الطيران

لابسة روب ؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت .. صور

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

تسريب جديد لصور ومواصفات سلسلة Oppo Find X6

جريشة: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وهذا موقفي من إنذار متولي

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط الأمطار على هذه المناطق|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

سبب زيادة الزلازل.. جدل حول اصطدام النجم الطارق بالأرض في رمضان

بوزن زائد | ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب بحفلها فى الكويت .. صور

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ