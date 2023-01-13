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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم .. واستعراض خاص لمسيرة الهضبة عمرو دياب

صدى البلد

‎انطلقت منذ قليل أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وذلك بعد النجاح الهائل للموسم الأول والذي ضم أكثر من 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.


‎واستعرض برنامج الدوم في أولى حلقاته المسيرة الفنية للفنان عمرو دياب في فيلم قصير، منذ بدايته في محافظة بورسعيد مرورًا بمعرفته بـ هاني شنودة حتى أصبح من أهم فنانين مصر اليوم.

‎كما شهدت أول حلقة من الموسم الثاني لبرنامج الدوم أولى مراحل التعارف على المتسابقين في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني واختيار الموهوبين منهم من محافظات القناة، كما أعاد برنامج الدوم تقديم إنجازات الموسم الأول وما حققه الفائزين منه، من بينهم أسامة عطية والذي طرح أولى أغانيه ماتبكيش وقدم تتر مسلسل الاختيار الموسم الثالث.
‎وعلى جانب آخر، يضم الموسم الثاني من برنامج الدوم العديد من المجالات من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي،  بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني كما كان في الموسم الأول من البرنامج، ويقدم كل متسابق موهبته أمام لجنة من الحكام التي تضم كوكبة من أشهر المختصين في مجالاتهم.

‎ وشهد الموسم الأول من برنامج الدوم نجاحا هائلا وضم عدد كبير من المتسابقين والذي تخطى الـ 25 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر، وقدم مجموعة من المواهب الشابة في مجالات التمثيل والتقديم التلفزيوني والغناء، وسلط الضوء على المواهب في المحافظات وليس الوادي والدلتا فقط، وهي مبادرة لإحياء المواهب من إنتاج لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب سعدي جوهر.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب هاني شنودة مسلسل الاختيار “الدوم”

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