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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار منزل شمال إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح في وقت متأخر من ليل الخميس، جراء انفجار وقع بمنزل سكني في مدينة "بوكان" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

تفاصيل الحادث

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في المدينة، رسول معروفي، الجمعة، إن "حصيلة ضحايا انفجار أنبوب غاز داخل أحد مباني المدينة، بلغت 6 أشخاص".

وأضاف معروفي أن القتلى هم "طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من نفس العائلة، وتم استخراج جثثهم من تحت الأنقاض"، مشيراً إلى أن "هناك ثلاثة مصابين بجروح في هذا الحادث تم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

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وكشف المسؤول الإيراني عن إصابة أحد رجال الإطفاء أيضًا بجروح أثناء إزالة الأنقاض ونقله إلى المستشفى، مشيراً إلى أن "المنزل الذي وقع فيه الانفجار دُمر بشكل كامل، فيما تضررت وحدتان سكنيتان أخريان في محيط المنزل بنسبة تزيد عن 70%".

و"بوكان" تعد ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في محافظة أذربيجان الغربية ويبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة.

انفجار ايران اذربيجان

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