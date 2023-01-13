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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

 

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس ‏على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

 

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق ‏سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي لبرنامج علاجي التدريبات الجماعية مباراة الأهلي والمصري

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