إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس ‏على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق ‏سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.