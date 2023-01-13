عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف اللبنانية تبرز دعوة مصر والسعودية لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد

صدى البلد

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على البيان الختامي للاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى وزيري الخارجية والذي عقد في الرياض أمس الخميس، حيث ركزت الصحف على الموقف المصري السعودي المتعلق بالوضع في لبنان.


وعنونت صحيفة (الجمهورية) صفحتها الأولى بمانشيت يقول: "الرياض والقاهرة تستعجلان انتخاب رئيس"، موضحة أن البيان الختامي للاجتماع تضمن موقفاً مشتركاً سعودياً ـ مصرياً حول الوضع في لبنان ضمن فقرة خاصة.


ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم نص الفقرة الخاصة بلبنان والتي شدد فيها الجانبان السعودي والمصري على أهمية أمن لبنان واستقراره، بالإضافة إلى دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.


وفي صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) عنوانا رئيسيا يقول: "دعوة مصرية سعودية لإنهاء الفراغ"، معتبرة أن هذا الموقف هو تطور لافت بما يعكس إمكانية قيام تحرك عربي داعم ومنسق مع الجانب الفرنسي في صدد أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.


وتحت عنوان "السعودية ومصر لإنهاء الفراغ الرئاسي سريعا"، أبرزت صحيفة (الشرق) نص البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد حول اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي جاء فيه أن مصر والسعودية اتفقتا على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.


ووفقا للصحيفة، كشف المتحدث باسم الخارجية عن أن المشاورات شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية.


من ناحيتها، كتبت صحيفة (اللواء) عنوانا يقول: "السعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي"، حيث ركزت الصحيفة على نص البيان الختامي للاجتماع وخصوصا ما يتعلق بالشأن اللبناني.
 

الصحف اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

الجرام بـ 1850جنيه.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

ترشيحاتنا

سبب غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي

تطور خطير.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية

40 كيانا ووزير الرياضة والحرس الثوري.. عقوبات ضخمة من أوروبا على إيران

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا

بايدن أمام القضاء.. تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق السرية

حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ