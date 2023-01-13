الصحف اللبنانية تبرز دعوة مصر والسعودية لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على البيان الختامي للاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى وزيري الخارجية والذي عقد في الرياض أمس الخميس، حيث ركزت الصحف على الموقف المصري السعودي المتعلق بالوضع في لبنان.



وعنونت صحيفة (الجمهورية) صفحتها الأولى بمانشيت يقول: "الرياض والقاهرة تستعجلان انتخاب رئيس"، موضحة أن البيان الختامي للاجتماع تضمن موقفاً مشتركاً سعودياً ـ مصرياً حول الوضع في لبنان ضمن فقرة خاصة.



ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم نص الفقرة الخاصة بلبنان والتي شدد فيها الجانبان السعودي والمصري على أهمية أمن لبنان واستقراره، بالإضافة إلى دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.



وفي صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) عنوانا رئيسيا يقول: "دعوة مصرية سعودية لإنهاء الفراغ"، معتبرة أن هذا الموقف هو تطور لافت بما يعكس إمكانية قيام تحرك عربي داعم ومنسق مع الجانب الفرنسي في صدد أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.



وتحت عنوان "السعودية ومصر لإنهاء الفراغ الرئاسي سريعا"، أبرزت صحيفة (الشرق) نص البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد حول اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي جاء فيه أن مصر والسعودية اتفقتا على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.



ووفقا للصحيفة، كشف المتحدث باسم الخارجية عن أن المشاورات شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية.



من ناحيتها، كتبت صحيفة (اللواء) عنوانا يقول: "السعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي"، حيث ركزت الصحيفة على نص البيان الختامي للاجتماع وخصوصا ما يتعلق بالشأن اللبناني.

