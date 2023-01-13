ضبط 1.5 طن قمح داخل مدشة غير مصرح لها بالمنيا

قاد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية وذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية.



تمكنت الحملة من ضبط مدشة للأعلاف والحبوب، تم تخزين حوالي طن و500 كيلو من الأقماح بها، بعزبة الخشابة بحي غرب المدينة، لاستخدام القمح دون تصريح بذلك كأعلاف للحيوانات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدشة والتحفظ على الكميات المضبوطة مؤكدا استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.