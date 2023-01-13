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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان وكوريا الجنوبية تتعهدان بمواصلة الاتصال بشأن قضية العمالة في زمن الحرب‎‎

صدى البلد

اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة على مواصلة الاتصال الوثيق في محاولة لحل الخلاف حول قضية العمالة في زمن الحرب.


جاء ذلك في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة أنباء (كيودو) الرسمية، عقب اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين بعد يوم من اقتراح سول أن تقوم مؤسسة كورية جنوبية بتعويض المدعين نيابة عن الشركات اليابانية المتورطة في قضايا العمل القسري المزعومة خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.

 


وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس أنها تدرس مقترحات لمؤسسة كورية جنوبية بشأن تعويض المدعين نيابة عن المدعى عليهم من الشركات اليابانية بشأن قضايا العمل في زمن الحرب كأفضل خيار ممكن لحل هذه المسألة التي تعود لزمن الحرب والحقبة الاستعمارية لليابان.
 

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