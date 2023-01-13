عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل أسوان وحرس الحدود قبل اللقاء المرتقب في الدوري

اسوان
اسوان

أعلن أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره أسوان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد أسوان.


وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: 
محمد فوزي، محمد رضا، محمود بن والي، خالد سامي، محمد عبد الله، أحمد شديد قناوي، مصطفى جمال، أحمد فليكس مصطفى صبحي، مصطفى زيكو، محمد ممدوح.

وضم تشكيل أسوان كلًا من: 
عمرو حسام، ميدو، إسلام صلاح، عطوة، علي فتحي، رافائيل، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، محمد حمدي زكي، ديلسون.


يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 16 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.


يسعى أسوان بقيادة أيمن الرمادي إلى تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري المصري الممتاز مشددًا على لاعبيه بضرورة تحقيق طموحات الجمهور الأسواني.


على الجانب الآخر يأمل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب في العودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والخروج من النفق المظلم.

حرس الحدود أسوان الدوري المصري ريق أسوان كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

ترشيحاتنا

صدام عربي قوي في بداية البطولة.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

بالرغم من إعلان موسكو.. أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ