تشكيل أسوان وحرس الحدود قبل اللقاء المرتقب في الدوري

أعلن أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره أسوان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد أسوان.



وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

محمد فوزي، محمد رضا، محمود بن والي، خالد سامي، محمد عبد الله، أحمد شديد قناوي، مصطفى جمال، أحمد فليكس مصطفى صبحي، مصطفى زيكو، محمد ممدوح.

وضم تشكيل أسوان كلًا من:

عمرو حسام، ميدو، إسلام صلاح، عطوة، علي فتحي، رافائيل، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، محمد حمدي زكي، ديلسون.



يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 16 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.



يسعى أسوان بقيادة أيمن الرمادي إلى تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري المصري الممتاز مشددًا على لاعبيه بضرورة تحقيق طموحات الجمهور الأسواني.



على الجانب الآخر يأمل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب في العودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والخروج من النفق المظلم.