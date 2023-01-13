خبير اقتصادي: دخول الدولة لاعبا رئيسيا في سوق العقار أفاد القطاع بشكل كبير

قال رضا لاشين خبير الاقتصاد، إن دخول الدولة لاعبا رئيسيا في سوق العقار في مصر أفاد قطاع العقارات بشكل كبير، حيث إن الشركات العقارية الكبيرة المسجلة في البورصة المصرية إنتاجها لا بتعدى 60 ألف وحدة سكنية أي لا توفي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فقط والذي يبلغ نصف مليون وحدة سكنية.

هل الوقت مناسب للاستثمار في العقار؟

وأكد لاشين أن العقار سيظل هو أفضل مخزن للقيمة لافتا إلى أن العقار يمرض ولا يموت لافتا إلى المخاطرة الكبيرة في مختلف الاستثمارات الأخرى مثل الذهب بينما العقار لا يخسر ولا يتراجع لكن يمكن أن يتم تثبيت أسعاره.

العقار مخزن للقيمة

ولفت لاشين إلى أنه بالرغم من تراجع نسب الزيادة السنوية في الاستثمار العقاري إلى 5% تصل إلى 15% ، إلا أنه لازال يرتفع مع مرور الوقت بعد أن كانت الزيادة سنويا تتراوح بين 20% و35% في وقت سابق.

وأضاف: أصبحت الأفضلية الآن في العقار المميز من حيث الموقع الجغرافي وتحيط به الخدمات وهو ما يدعونا إلى ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية في كل المدن الجديدة بشكل كامل قبل الوحدات السكنية نفسها، وهو ما قامت به الدولة في المنصورة الجديدة.