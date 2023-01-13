عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: دخول الدولة لاعبا رئيسيا في سوق العقار أفاد القطاع بشكل كبير

صدى البلد

قال رضا لاشين خبير الاقتصاد، إن دخول الدولة لاعبا رئيسيا في سوق العقار في مصر أفاد قطاع العقارات بشكل كبير، حيث إن الشركات العقارية الكبيرة المسجلة في البورصة المصرية إنتاجها لا بتعدى 60 ألف وحدة سكنية أي لا توفي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فقط والذي يبلغ نصف مليون وحدة سكنية.

هل الوقت مناسب للاستثمار في العقار؟

وأكد لاشين أن العقار سيظل هو أفضل مخزن للقيمة لافتا إلى أن العقار يمرض ولا يموت لافتا إلى المخاطرة الكبيرة في مختلف الاستثمارات الأخرى مثل الذهب بينما العقار لا يخسر ولا يتراجع لكن يمكن أن يتم تثبيت أسعاره.

العقار مخزن للقيمة 

ولفت لاشين إلى أنه بالرغم من تراجع نسب الزيادة السنوية في الاستثمار العقاري إلى 5% تصل إلى 15% ، إلا أنه لازال يرتفع مع مرور الوقت بعد أن كانت الزيادة سنويا تتراوح بين 20% و35% في وقت سابق.

وأضاف: أصبحت الأفضلية الآن في العقار المميز من حيث الموقع الجغرافي وتحيط به الخدمات وهو ما يدعونا إلى ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية في كل المدن الجديدة بشكل كامل قبل الوحدات السكنية نفسها، وهو ما قامت به الدولة في المنصورة الجديدة.

الوحدات السكنية قطاع العقارات المشروعات الخدمية الاستثمار العقارى المدن الجديدة الاستثمارات رضا لاشين المنصورة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

غرامة في انتظارك ..تحذير من استخدام الكهرباء في منزلك بهذه الطريقة

تطور خطير .. طفرة متغير أوميكرون الجديدة أسرع انتشارًا

ارسمي وردة السعادة واكسبي معنا.. ياسمين عز تطلق مسابقة الزوج المثالي الخيالي

يا حاجّة .. رسالة إعلامي لـ نهاد أبو القمصان بسبب صورتها بمكة

بعد تعافيه من السرطان.. هالير يُسجل هاتريك في شباك بازل السويسري

فرص عمل وإعفاءات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم 70 ألف جنيه.. فرصة للحصول على شقة بدار وسكن مصر وجنة

عنف وعصبية وعدائية.. مرصد الأزهر: الألعاب الإلكترونية تهدد 3 مليارات من أبنائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ