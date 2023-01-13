فيريرا يعقد جلسة ساخنة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وطالب فيريرا اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية والتركيز فقط على مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر، وأكد على ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز المقرر لها مساء الإثنين المقبل بنصف نهائي كأس مصر .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة بيراميدز القادمة بنصف نهائي كأس مصر.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن جميع الأمور تسير بشكل رائع داخل الفريق الأول لكرة القدم ومجلس الإدارة يدعم للجهاز الفني واللاعبين بمنتهى القوة .

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له مساء الاثنين المقبل .

ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك للفوز على بيراميدز وبلوغ المباراة النهائية لكأس مصر للحفاظ على لقبه الذى حصده فى الموسم الماضي .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بمساندة الفريق الأول لكرة القدم حتى يحقق البطولات مشيرا إلى أن ماراثون الدوري مازال طويلا.

شرط جديد لتقسيط غرامة كهربا

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شرطا جديدا أمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى للموافقة على تقسيط الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لصالح الزمالك وانهاء أزمة إيقافه بشكل تام .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم موجها حديثه لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى: يا كهربا تعالى لنادى الزمالك مع والدك ووالدتك واختك المحترمين وسجل فيديو لمدة 5 دقائق فقط قول من حرضك على الهروب من الزمالك ووقتها سأوافق على تقسط الغرامة بالمريح.

وواصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حديثه قائلا: لا تستمع للأسطورة الذى ضيعك وبيضحك عليك .. جواب الفيفا أمهلك ٦ أيام للرد على عدم سدادك غرامة الزمالك ولدينا جلسة أول فبراير وإذا لم تدفع سيتم إيقافك ٣ فترات قيد ولن يرفع وقتها الايقاف حتى ولو دفعت.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه يمتلك تقريرا بجميع ممتلكات كهربا وسيتم الحجز عليها من وقت صدور الحكم وإذا تصرف بالبيع فى اى منها سيعرض نفسه ومن أشتري منه للمساءلة القانونية .

وأشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن الأهلى لم يضع كهربا فى قائمة لقاء المصري البورسعيدي أمس لمعرفته بأن هناك عقوبات أخري فى الطريق تنتظر اللاعب .

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قد قرر ايقاف كهربا لاعب الأهلى لمدة ٦ شهور مع إلزامه بسداد غرامة مالية قدرها ٢ مليون و٢٠٠ ألف دولار للزمالك فى يوليو الماضي لاخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى يوليو ٢٠١٩ .

وانتهى مدة إيقاف كهربا فى الحادى عشر من يناير الجاري وسط تأكيدات بأحقية اللاعب فى المشاركة مع ناديه الأهلى بالمباريات الرسمية القادمة.