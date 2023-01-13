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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. حبس عصابة استغلت الأطفال الأحداث فى التسول بشبرا الخيمة

متهمين
متهمين

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بالقليوبية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم كرها عنهم باستخدام سلاح أبيض كتر والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، كما أمرت بإيداع الأطفال الأحداث الـ 5 بالتصنيف والتوجيه بدور التربية بمحافظة الجيزة.

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وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم كرهاً عنهم باستخدام سلاح أبيض كتر والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "كتر"، وبصحبتهم عدد 5 أحداث وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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