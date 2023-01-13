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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللهم ما بلغنا رمضان.. البحوث الفلكية تعلن موعد غرة شهر رجب

هلال شهر رجب
هلال شهر رجب

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد ظهور هلال شهر رجـب لعام 1444هـ، وذلك طبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21/1/2023م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

• وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 23/1/2023م.
 

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

وعلي جانب آخر تشهد سماء مصر بعد غد الأحد، ظهور قمر التربيع الثاني "التربيع الأخير" لشهر جمادى الآخر لعام 1444هـ حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر يشرق فى تمام الساعة 4 صباحآ يوم الأحد الموافق 15 يناير، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر له في تمام الساعة العاشرة و57 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

والمعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

رجب هلال شهر رجب المعهد القومي للبحوث الفلكية معمل أبحاث الشمس بالمعهد الدكتور جاد القاضي Jobs Education

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