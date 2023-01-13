الدواجن بـ 65 جنيها.. التموين تزف بشرى بشأن السلع في المجمعات الاستهلاكية

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك تخفيضات على السلع في المجمعات الاستهلاكية، تصل إلى 30%.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الدفع بالسيارات المتحركة فضلا عن شوادر أهلا رمضان، مع العمل على الوصول إلى كل القرى، حيث يصل سعر الرز المعبأ بـ 14 جنيها والسائب بـ 12 جنيها.

وأضاف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدواجن المجمدة بـ 65 جنيها، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق لتوفير السلع وبأسعار مخفضة.

ووجه المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "خدوا كفايتكم من السلع، ولا داعي للتخزين".