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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تجارة القاهرة": امتحانات المواد الإضافية 28 يناير

امتحانات
امتحانات

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات المواد الإضافية “الساعات غير المعتمدة”.

وقال الدكتور جمال شحاته، أن عقد امتحانات المواد الإضافية يوم السبت الموافق 28 يناير وحتى السبت 4 فبراير القادم، وذلك على فترتين من الساعة 10 إلى 11 صباحا، والفترة الثانية من الساعة 12 إلى 1 ظهرا.

وأضاف “شحاتة”، أنه تم إعلان جدول الامتحانات وأرقام الجلوس وأماكن الامتحانات على الموقع الرسمى للكلية.

 

جامعة القاهرة 

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 /2023، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

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