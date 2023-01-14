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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة فوة عن قطع المياه عن مركز ومدينة فوة، اليوم، السبت، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة.
 

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وتناشد غرفة العمليات بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه ولحين تشغيل المحطة وعودة ضخ المياه مرة أخرى.

وفي سياق متصل،شهدت شوارع منطقة المشمس رفع مطابق الصرف الصحى بعد الانتهاء من تكسير الأجزاء المتهالكة من الطبقة الأسفلتية القديمة استعداداً للرصف ضمن الخطة الإستثمارية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، تابع سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال إصلاح وصيانة ماسورة مياه عمومية بقريه شمشيره، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً.

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