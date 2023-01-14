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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هل تتأجل الامتحانات غدا.. سيول الأمطار تجتاح محافظة الإسكندرية.. صور

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية حاليًا سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

وتشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.

محافظة الإسكندرية

وفي تصريحات لصدى البلد، أكد مصدر رسمي بمحافظة الإسكندرية عدم وجود قرار حتى الآن بتأجيل الامتحانات غدًا السبت رغم سوء الأحوال الجوية.

ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور. 

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.

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