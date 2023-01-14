بدء وقائع محاكمة قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد بمعاونة الجار العشيق

بدأت منذ قليل بمقر مجمع محاكم بورسعيد بدائرة الجنايات أولى جلسات محاكمة قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد بمشاركة جارها العشيق خشية أن يفتضح أمرهما.



هذا وحضرت المتهمة نجلة مشرفة عمال بورسعيد تحت حراسة مشددة ترتدى ملابس سوداء وتظهر فى حالة ثبات انفعالي شديد وجلست داخل قاعة المحكمة تحت الحراسة .



كما حضر محامى المجنى عليها محمد صفا و محامية المتهمة هايدى فضالي والتى حاولت الحديث مع موكلتها ولكن الحرس حال بينهما سوا بلحظة واحدة أبلغت خلالها المحامية رسالة المتهمة .

وأعلن حاجب محكمة الجنايات بدء وقائع المحاكمة بدائرة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي



هذا ومازالت هيئة محكمة جنايات بورسعيد تنظر رول قضايا الدائرة انتظار للوصول لبدء محاكمة المتهمة قاتلة والدتها .

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ بالعثور على المتوفية إلى رحمة مولاها داليا الحوشى ذات الأربعين عام مقتولة داخل منزلها بمنطقة الفيروز فى مدينة بورفؤاد .



تم على الفور تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد و الذي استطاعوا كشف لغز القضية التى ادعت نجلة المجنى عليها بأنها بقصد السرقة ليكشوا أن جار القتيلة ونجلتها هم مرتكبي الحادث .



وجاءت تحقيقات نيابة بورسعيد العام لتكشف باقي التفاصيل بأن المتهمين تخلصا من المجنى عليها بعد افتضاح أمرهم لها وعلمها بوجود علاقة غير شرعية بينهما أثبتها الطب الشرعى فى تقريره .



كما أثبتت التحقيقات وجود تنسيق مسبق بين المتهمان ظهر خلال المحادثات بين المتهمين والفويسات ورسائل الواتس هذا إضافة إلى اعتراف المتهمان وتمثيلهم الجريمة كاملة بمسرح الحادث مما انتهى الي صدور قرار النائب العام بإحالة المتهمان إلى المحاكمة مع بيان تفصيلي تضمن وقائع وملابسات الحادث كاملة .



وجاء نص قرار الإحالة أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.