خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على وحدة بـ سكن ودار مصر وقطامية جاردنز

يبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com"، لحجز 2,291 وحدة سكنية، بمشروعى "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي، و"قطامية جاردنز"، حيث تطرح الوزارة حصتها بهذا المشروع الذى نفذته إحدى شركات القطاع الخاص.

كما تفتح الوزارة باب الحجز فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بينما يبدأ حجز وحدات "قطامية جاردنز" من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويستعرض صدى البلد خطوات التقديم الإليكتروني للحصول على وحدة سكنية.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على شقة من الإسكان:

1- الدخول على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان .

2- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل العنوان الرقم القومي للعميل الايميل التليفون اسم الزوجة ورقمها القومي) .

3- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة).

4- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم تظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة.

5- تحويل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع بالإضافة الى مبلغ مصروفات تسجيل (المعلن عنه بكراسة الشروط) دفعة واحدة وغير مجزأ.

ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان https://www.hdb-reservation.com/

ويشمل الطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة".

مساحات الوحدات السكنية

ويشمل الطرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

طرح وحدات سكنية في دار مصر

كما تتوافر 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة).

وحدات سكنية في جنة مصر

و يتضمن 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، إضافة إلى 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندس حاتم حسن، أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و 70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأضاف أنه يتم استكمال 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط على 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.