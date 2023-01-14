محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات أولى ثانوي والنقل بالإبتدائي والإعدادي

اطمئن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي العام ، التي بدأت اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام، 18 ألف و292 طالباً وطالبة "نظامي وخدمات ومنازل" في 91 مدرسة ثانوي بمدن وقرى المحافظة (بنسبة 100٪ للامتحان الإليكتروني)، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي غداً الأحد بمادة اللغة العربية ، حيث يبلغ عدد الطلاب 15 ألف و772 طالباً وطالبة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

وأشار وكيل التعليم إلى جولته اليوم لمتابعة انتظام سير الامتحانات، وتحاوره مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد.

وأشار إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين يؤدي كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد

وأكد وكيل الوزارة على متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها، مع التأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين داخل اللجان، بجانب المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات،والالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان وكذلك حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة

في سياق متصل اطمأن وكيل الوزارة على انتظام طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في الامتحانات، حيث أدى ما يزيد عن 157 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات، فيما أدى طلاب الصف الثاني الاعدادي والبالغ عددهم 61 ألف و 241 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الدراسات والهندسة.