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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد سقوط السيستم.. منصة إلكترونية جديدة ونسخ ورقية لامتحانات ابنائنا في الخارج

ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا لحل أزمة سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج اليوم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة، ونظرًا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فتقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا، إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وحرصت وزارة التربية والتعليم، على التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سوف نوافيكم بروابط المنصة الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة من المراحل التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة.

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