وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم في اول يوم امتحانات ، مما ادى لتعطل اجراءات امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم مهتم جدا الان بتحديد المشكلات التي ادت الى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم ، وتحديد المتسبب فيها مع مجازة المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الاجراءات القانونية

وقالت المصادر : ان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات في واقعة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم ، وعرض نتائجها في موعد اقصاه الاثنين الموافق 16 يناير 2023



وأضافت المصادر لصدى البلد أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وجه أيضا بالتنبيه على كافة القائمين على امتحانات ابناؤنا في الخارج ، بإتخاذ كل السبل في مصلحة الطلاب ورفع أي معاناة عنهم وتكليف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي بمتابعة التحقيقات.

تحرك عاجل بعد سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا منذ قليل ، لحل أزمة سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج اليوم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة، ونظرًا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فتقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا، إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وحرصت وزارة التربية والتعليم، على التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سوف نوافيكم بروابط المنصة الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة من المراحل التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة.