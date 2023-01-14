عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التقديم لـ رياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. أول فبراير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه سيتم فتح باب التقديم للصف الأول رياض أطفال ، للعام الدراسي القادم 2023-2024 ، ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 1-2-2023

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد أنه سيتم تلقي طلبات التقديم للصف الأول رياض الاطفال للعام الدراسي القادم ، علي موقع المدرسة عبر الرابط التالي www.eis-zayed.com

مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد العام الحالي

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:

PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500  LE - و تسدد المصروفات بالكامل
PYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600  LE - القسط الأول LE 12050  - والقسط الثاني LE 8550
PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840

 وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر.

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد المدرسة المصرية الدولية المصرية الدولية التقديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

ترشيحاتنا

وزير الصحة : جميعنا انبهرنا بقدرة مصر في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

كلوب: مباراة ليفربول أمام برايتون الأسوأ في مسيرتي

شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة خلال هطول الأمطار

التنمية الصناعية: إصدار رخص تشغيل المصانع خلال 20 يومًا فقط |فيديو

بتهمة التقصير والتواطؤ .. القبض على وزير العدل البرازيلي السابق أندرسون توريس

ناسا: 2022 يعد خامس عام مسجل ضمن الأعلى في درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تتجاهلها.. علامة في الساق مؤشر للإصابة بمرض كارثي

تكيف تنجو بنفسك| أعراض تظهر على الشباب قبل ساعات من الأزمات القلبية

أمينة شلباية: «لو جوزي ما بيغسلش أسنانه مش هخلف منه وهتطلق»

مابعملش مشاهد ساخنة.. 5 صور لـ إلهام عبد البديع بعد تصدرها التريند

فيديو

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بقوة .. تأجيل امتحانات وطرق غارقة

محصلش.. أول ظهور لفتاة بورسعيد قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ