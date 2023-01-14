مشاهد بديعة وفريدة | تعرف على ظواهر فلكية تحدث حتى نهاية يناير

نشهد خلال النصف الثاني من شهر يناير 2023 عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، حيث يمتلئ النصف الثاني من أول شهور العام الجديد بالعديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال النصف الثاني من شهر يناير 2023 حيث تكون البداية مع:

القمر وقلب العقرب (18 يناير)

يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب .

يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس ، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

القمر الجديد (محاق شهر رجب) 21 يناير

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ..

الزهرة و زحل (22 يناير)

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 7:00 مساءا تقريبا. علما بانه يمكن رؤية الكوكبين متجاورين باتجاة الغرب في الفترة من 20 إلى 24 يناير .. يكون الزهرة أسفل زحل حتى يوم 22 ثم أعلى زحل بدأ من يوم 23 حيث يبدأن في التباعد في الأيام اللاحقة .

القمر والزهرة وزحل (23 يناير)

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في اقنران ثلاثي بديع ، حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولا في الـ 7:00 مساءا تقريبا.

القمر والمشترى (26-25 يناير)

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساء في اليوم الأول ، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني.

استطالة عطارد (30 يناير)

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى ان يختفي في زخم ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والثريا والمريخ (31-30 يناير)

يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة ، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى فيتراءى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31.