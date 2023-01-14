ميدو: خبير تحكيمي كبير أكد لي أحقية الإسماعيلي بركلة جزاء أمام المقاولون

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإسماعيلي استحق ركلة جزاء واضحة خلال مواجهة المقاولون في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ملف التحكيم محتاج ضبط، والفرق كلها متضررة"



وأضاف: "الحكم الرابع في ماتش الإسماعيلي والمقاولين أبلغني بأن الإسماعيلي يستحق الحصول على ركلة جزاء"



وواصل: "الإسماعيلي مظلوم في كل حاجة، ومش بنطلب مجاملات، لكن محتاجين العدل فقط"

واختتم حديثه قائلا: "بعت لخبير تحكيمي كبير في هولندا، وعرضت عليه اللقطة المثيرة للجدل في ماتش الإسماعيلي والمقاولين، وقالي دي ضربة جزاء للإسماعيلي مفيهاش كلام"