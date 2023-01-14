جريمة كروية.. ماذا قال كلاتنبرج للحكام عقب لقاء الإسماعيلي والمقاولون؟

فجّر الإعلامي أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تفاصيل حديث مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، مع الحكام بعد ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلوماتي إن كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام قال للحكام في اجتماع عبر زووم إن الأخطاء اللي حصلت في ماتش الإسماعيلي والمقاولين جريمة كروية" .

وأضاف: "صرفنا ملايين على تقنية الفيديو عشان نطور منظومة التحكيم ودي مسئولية اتحاد الكرة"

واختتم حديثه قائلًا: "وزير الشباب والرياضة مش بينام لمساعدة الأندية الجماهيرية ويجب على اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم".