لاعب المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أكد عبد الرحمن خالد "جبنة"، لاعب فريق المقاولون العرب، أن الفريق يقدم مستويات رائعة مع شوقي غريب خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن المدرب يقود الفريق بشكل مميز للمقدمة.

وأضاف جبنة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص النادي الأهلي، وأنه من الأساس يرتبط اسمه مع أفضل نادي في إفريقيا".

وتابع: "لا أعرف حقيقة مفاوضات الأهلي حاليا، وأضع تركيزي كله مع نادي المقاولون العرب".

وانتهت مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب، يوم الجمعة الماضي ، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، بفوز ذئاب الجبل على الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 50 من شوط المباراة الثاني من تسديدة أرضية صاروخية عن طريق عمر فتحي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة عن طريق أحمد مدبولي بتمريرة طولية إلى دخل منطقة الجزاء استقبلها محمد الشامي بتسديدة متقنة وضعت الكرة داخل الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز ذئاب الجبل تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف أوتشايا إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مامادو نديوكو نياس برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف المقاولون العرب تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 80 من انطلاقة رائعة من جون أوكلي من وسط الملعب لينفرد بالمرمى قبل أن يطلق بالنهاية تسديدة داخل شباك الحارس محمد كوكو.