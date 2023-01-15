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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يثير غضب الجماهير قبل لقاء بيراميدز في كأس مصر

الزمالك
الزمالك

نشر مصطفي شلبي نجم نادي الزمالك صورة له أثناء إجراء جلسة لإزالة الشعر بالليزر. 

وأثارت صورة مصطفى شلبي نجم الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الجدل بين الجماهير، خصوصا أن الفريق الأول لكرة القدم يعاني طوال الفترة الماضية من نزيف النقاط في بطولة الدوري. 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس مصر. 

استعدادات الزمالك لمواجهة بيراميدز في الكأس 

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وجاء التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحسبا للجوء لها في حال انتهاء المباراة بالتعادل.


وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع باللاعبين أثناء التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها، وقرر العودة لمواصلة التقسيمة وتنفيذ الجوانب التي شرحها للاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خاصة لتقوية العضلات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، التي تم استقدامها داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

الزمالك بيراميدز نادي الزمالك مصطفى شلبي كأس مصر

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