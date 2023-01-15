كلاتينبرج لحكم الأهلي والمصري: تصرفات محمود متولي لا تستدعي الإنذار

في تصريحات لهاني حتحوت

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل ما حدث بين حكم مباراة الأهلي والمصري مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن محمود متولي اندفع نحو الحكم عقب المباراة وقال: "احنا لعبنا إيه يا كابتن في الوقت الضائع ؟!"، فأشهر له الحكم بطاقة صفراء، معتبرًا أن اندفاع اللاعب نحوه سلوك غير رياضي.



وتابع هاني حتحوت، أن سيد عبد الحفيظ ذهب إلى الحكم وقال له: "أنت بتدي محمود متولي إنذار ليه ؟، علشان ميلعبش ماتش الزمالك؟"، فأشهر له الحكم إنذار وهدده بالطرد إذا واصل الاعتراض.



وأضاف: "كلاتينبرج أخبر الحكم وليد عبدالرازق، إن تصرفات محمود متولي لا تستدعي منحه بطاقة صفراء، إلا أن الحكم أكد أن تصرفه جاء بناء على تعليمات الخبير الإنجليزي في وقت سابق".