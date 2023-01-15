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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1.2 مليون دولار.. آخر تطورات انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك

ايبوكا
ايبوكا

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة اقتراب النيجيري جوني إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا من الانضمام للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط الهجوم.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن  المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك ومسؤولي سيراميكا كليوباترا ما زالت جارية، مضيفا أن اللاعب النيجيري يرغب في الانتقال للقلعة البيضاء.

وأوضح حتحوت، إن التفاوض يجري في الوقت الحالي على طريقة الدفع، حيث تصل قيمة الصفقة لما يقرب من مليون و200 ألف دولار، حسب عرض الزمالك حتى الآن، وإدارة الأبيض ترغب في سداد قيمة الصفقة على دفعات، لافتا إلى أن إدارة سيراميكا كليوباترا لا تمانع في رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير الجاري، ولم تطلب ضم أي لاعب من الزمالك كصفقات تبادلية .

إيبوكا فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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