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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا البلتاجي: خناقة بين أعضاء لجنة الحكام وكلاتنبرج لم يلق محاضرة واحدة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف رضا البلتاجي الخبير التحكيمي مفاجأة بشأن الأزمات داخل لجنة التحكيم المصرية.

قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في خلافات بين أعضاء لجنة الحكام وكان في خناقة بين عضوين في اللجنة بسبب التعيينات".

وأضاف رضا البلتاجي: "مينفعش كلاتنبرج يحضر أسبوع واحد بس في مصر لازم يتابع اكتر، وعلى اتحاد الكرة توفير مناخ جيد لتطوير التحكيم".

في وقت سابق ، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لم يقم بإعداد الحكام نهائيًا، مشددا على أنه لم يلق محاضرة واحدة منذ تعيينه.

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية: "أنصح اتحاد الكرة أن يهتموا بالتحكيم المصري قبل تدميره وأنا لا أريد أى منصب ولكن أتحدث من أجل المصلحة فقط وأريد إصلاح وتطوير التحكيم".

وأضاف: "اتحاد الكرة قام بتعيين كلاتنبرج من أجل تخفيف الأخطاء ولكن منذ قدومه وأخطاء الحكام أصبحت أكثر وهناك كوارث تحكيمية والحكم الإنجليزي ليس خبير فى التحكيم ولا ينطبق عليه مواصفات الخبير والمعايير المنصوص عليها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

رضا البلتاجي اتحاد الكرة المحور خلافات لجنة الحكام عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام

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