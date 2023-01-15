لجنة المسابقات: مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ستؤثر على الدوري

قال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لم تكن موضوعة بأجندة الدوري.

وأضاف عامر حسين لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: "بالتأكيد هذا الأمر سيؤثر على سير المسابقة، سيكون هناك مؤجلات للنادي الأهلي ستؤخر موعد ختام الدوري".

وأكمل: "ننتظر موقف الأهلي في البطولة ولأي الأدوار سيصل إليها.. ولو الأهلي وصل إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي لن يلعب النهائي في موعده المحدد سلفا".

وعن إقامة مباريات بيراميدز في النهار، قال: "بيراميدز لعب 5 مباريات في النهار منهم 4 مباريات كان يلعب في نفس اليوم الأهلي والزمالك، وهناك أمور تسويقية وقناة ناقلة للدوري لديها إعلانات والأمور يتحكم بها جانب تسويقي وجماهيري.. وتعديل موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر الأخيرة كان من ضمن 9 مباريات تم تعديل مواعيدهم".